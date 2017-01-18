Под Тольятти загорелся цех по покраске пластика

САМАРА, 18 янв — РИА Новости. Пожар произошел в цехе по покраске пластика под Тольятти, площадь возгорания составляет около 1 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Самарской области.

"Площадь пожара составила около 1 тысячи квадратных метров. В 19.19 (18.19 мск) была дана локализация. Пострадавших и погибших нет", — сообщил собеседник агентства.

Информация о возгорании в цехе по покраске пластика на предприятии в селе Тимофеека в пригороде Тольятти поступила в ГУМЧС по региону в 17.00 мск. На месте работают около 130 сотрудников МЧС и 29 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Тушение пожара продолжается.