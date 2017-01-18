Бывшему замглавы Росграницы продлили арест по делу о хищении 490 млн рублей

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Мещанский суд Москвы в среду продлил арест бывшего замглавы Росграницы Бориса Хайтовича, обвиняемого по делу о хищении из бюджета 490 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из суда.

"Суд постановил продлить обвиняемому Хайтовичу меру пресечения в виде содержания под стражей", — сказала судья Олеся Менделеева.

К уголовной ответственности по делу привлечены еще семь человек, в том числе бывший глава Росграницы Дмитрий Безделов, экс-руководитель ФГУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Сергей Сазонов и его заместитель Сергей Козленков.

По данным следствия, речь идет о хищении бюджетных денежных средств на общую сумму более 490 миллионов рублей, выделенных государством на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через государственную границу РФ.

По версии следствия, Безделов в 2009-2013 годах вместе с руководителем ФГУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Олегом Сенкевичем (в розыске) и начальником одного из управлений Росграницы Данилой Вавиловым (уже осужден) похитили свыше 490 миллионов рублей.

Также, по данным следователей, к преступной деятельности Безделов привлек своего заместителя Бориса Хайтовича и ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций.