Источник: летевший из Перми в Камрань борт готовится к экстренной посадке

КРАСНОЯРСК, 18 янв — РИА Новости. Боинг, авиакомпании Pegas Fly, следующий по маршруту Пермь – Камрань (Вьетнам), готовится к посадке в Красноярске по техническим причинам; предположительно, у него засорились все туалеты, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"По предварительным данным, засорены все туалеты, продолжать полет невозможно. Посадка, именно по техническим причинам, назначена ориентировочно на 23.30 (19.30 мск)", — сказал собеседник агентства.

По данным авиатехников, работы займут около 3 часов. Пассажиры будут находиться в стерильной зоне. Число пассажиров на борту, не уточняется.