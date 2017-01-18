Фонд соцстрахования выплатит компенсацию семьям погибших на заводе в Бийске

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Фонд соцстрахования заявил о том, что при взрыве на олеумном заводе в Бийске погибли два человека, их семьи получат компенсации в размере одного миллиона рублей.

Во вторник днем на территории ФКП "Бийский олеумный завод" произошел взрыв при демонтаже конструкций. СК сообщал об одном погибшем рабочем и трех пострадавших. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, "утром в среду скончался второй пострадавший".

В пресс-службе Фонда соцстрахования РИА Новости подтвердили, что при исполнении трудовых обязанностей пострадали четыре работника, из них двое скончались после доставки их в медицинское учреждение, другие двое получили травмы тяжелой степени.

"Размер единовременной страховой выплаты составляет 1 миллион рублей, при этом при наличии нескольких лиц, имеющих право на единовременную страховую выплату, она делится на равные доли между получателями", говорится в сообщении.

"Оплата лечения пострадавших, получивших травмы тяжелой степени, будет произведена за счет средств Фонда по фактическим затратам по окончании лечения застрахованных", — добавили в пресс-службе.

В ФСС отметили, что в дальнейшем Фондом будут производиться ежемесячные страховые выплаты несовершеннолетним детям погибших и другим лицам, имеющим на них право. Размер ежемесячной страховой выплаты определяется исходя из среднего заработка погибшего застрахованного. Кроме того, за счет средств Фонда социального страхования будут выплачены социальные пособия на погребение погибших.