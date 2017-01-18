В Саратове будут судить коллекторов за вымогательство с применением насилия

САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двое обвиняемых в вымогательстве долга у заемщика микрофинансовой организации, которого коллекторы для достижения своей цели больше суток не выпускали из квартиры, обстреляли из пневматики, обливали холодной водой и душили, предстанут перед судом в Саратове, сообщила в среду РИА Новости старший помощник прокурора области Татьяна Казаченко.

Ранее прокуратура региона сообщила, что в 2013 году житель Саратова взял в микрофинансовой организации заем, но не смог расплатиться, и ему вместе с семьей стали поступать угрозы физической расправы в случае невыплаты 70 тысяч рублей. Более того, по данным ведомства, потерпевший был избит и незаконно удерживался более суток в чужой квартире до тех пор, пока коллекторам не перевели на банковскую карту 7 тысяч рублей.

Первый подозреваемый по делу был задержан 22 ноября 2016 года. Как уточнили в прокуратуре, затем был задержан второй фигурант дела.

"Сегодня прокурор Заводского района Саратова утвердил обвинительное заключение и направил в суд дело в отношении Геворга Саакяна и Андрея Костыряченко, обвиняемых по статье УК РФ "вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия", — сказала собеседница агентства.

Фигурантам дела грозит до семи лет лишения свободы.

Казаченко рассказала, что, согласно обвинительному заключению, обвиняемые вымогали денежные средства у потерпевшего в квартире на улице Огородная, там они обливали его холодной водой, стреляли в него из пневматического пистолета, а также надевали целлофановый пакет на голову.

В июле 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о коллекторской деятельности. Документ устанавливает правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности граждан и порядок их взаимодействия с кредиторами и взыскателями долгов (коллекторами). Закон прямо запрещает коллекторам применять физическую силу и угрожать ее применением, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение.