Источник: возбуждено дело в отношении отца многодетной семьи в Зеленограде

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о побоях в отношении отца 10 изъятых детей детей в Зеленограде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

10 января работники детского сада обнаружили на теле малолетнего ребенка следы побоев, которые, с его слов, нанес ему его отец. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Впоследствии сотрудники органов опеки и попечительства Москвы изъяли из семьи 10 несовершеннолетних детей.

"В отношении отца ранее изъятых властями детей возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои")", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости о том, что 10 детей были изъяты в Москве из приемной семьи, некоторые из них ВИЧ-инфицированы. В департаменте труда и социальной защиты Москвы при этом сообщили, что из числа изъятых детей восемь ВИЧ-инфицированных находятся в больнице, двое — в социальной организации. Кроме того, двое старших приемных детей и один родной находятся с мамой дома. В аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка РИА Новости пояснили, что восемь детей в семье находятся под опекой, четверо — усыновленные, один — кровный. Департамент труда и социальной защиты столицы подтвердил факт жестокого обращения в отношении одного из детей.