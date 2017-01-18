В Дагестане отменили режим КТО

МАХАЧКАЛА, 18 янв — РИА Новости. Режим контртеррористической операции (КТО), введенный во вторник на отдельных участках в двух районах Дагестана, отменен в среду, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба по республике.

"В 18.00 мск режим КТО на отдельных участках Буйнакского и Карабудахкентского районов снят", — сказал собеседник агентства, не сообщив об итогах операции.

Решение о введении в минувший вторник режима КТО на отдельных участках в двух районах было принято руководителем оперативного штаба в Дагестане.