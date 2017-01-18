В Саратове окажут помощь жильцам 11 квартир пострадавших от взрыва газа

САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Власти Саратова выплатят материальную помощь жильцам 11 квартир, поврежденных при взрыве газа в многоэтажном доме в Ленинском районе города 11 января, сообщила РИА Новости в среду старший помощник прокурора региона Татьяна Казаченко.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел 11 января в одной из квартир шестиэтажного дома по адресу Московское шоссе, 11. По данным прокуратуры, всего пострадали девять человек, в том числе один скончался. В многоэтажке ведутся восстановительные работы, которые власти обещают завершить до 20 февраля. Ранее в ГУ МЧС сообщили, что власти Саратова выплатят жильцам, частично или полностью утратившим свое имущество, финансовую помощь в размере от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.

"В 11 квартирах ведутся ремонтно-восстановительные работы за счет бюджета города, и жильцам этих же 11 квартир будет выплачена компенсация", — сказала собеседница агентства.

Ранее в мэрии Саратова сообщили, что средства на восстановление дома и оказание материальной помощи пострадавшим будут выделены из резервного фонда администрации города.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Саратова, постановление о выплате материальной помощи еще не подписано.