В Саратове окажут помощь жильцам 11 квартир пострадавших от взрыва газа
18:2118.01.2017
(обновлено: 18:56 18.01.2017)
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САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Власти Саратова выплатят материальную помощь жильцам 11 квартир, поврежденных при взрыве газа в многоэтажном доме в Ленинском районе города 11 января, сообщила РИА Новости в среду старший помощник прокурора региона Татьяна Казаченко.
Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел 11 января в одной из квартир шестиэтажного дома по адресу Московское шоссе, 11. По данным прокуратуры, всего пострадали девять человек, в том числе один скончался. В многоэтажке ведутся восстановительные работы, которые власти обещают завершить до 20 февраля. Ранее в ГУ МЧС сообщили, что власти Саратова выплатят жильцам, частично или полностью утратившим свое имущество, финансовую помощь в размере от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.
"В 11 квартирах ведутся ремонтно-восстановительные работы за счет бюджета города, и жильцам этих же 11 квартир будет выплачена компенсация", — сказала собеседница агентства.
Взрыв бытового газа в жилом доме в Саратове
Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в среду в одной из квартир шестиэтажного дома по адресу: Московское шоссе, 11.
По данным администрации города, эвакуированы 16 жильцов, в том числе четверо детей.
Сотрудник МЧС РФ у многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова, где произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием.
В мэрии отметили, что госпитализированы девять человек, в том числе трое детей.
Начальник Главного управления МЧС России по Саратовской области генерал-майор Игорь Качев (в центре) на месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Ленинском районе Саратова.
Несущие конструкции дома не пострадали.
Пансионат "Сокол" готов разместить у себя всех 146 жителей многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова, где в среду произошел взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Ленинском районе Саратова.
Автомобиль пожарной службы у многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова, где произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием.
Ранее в мэрии Саратова сообщили, что средства на восстановление дома и оказание материальной помощи пострадавшим будут выделены из резервного фонда администрации города.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Саратова, постановление о выплате материальной помощи еще не подписано.