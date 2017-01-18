Под Самарой поврежден газопровод Новокуйбышевского нефтехимкомбината

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Подземный газопровод диаметром 219 миллиметров, принадлежащий Новокуйбышевскому нефтехимическому комбинату, поврежден без последующего горения в Волжском районе Самарской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В 1,5 километра южнее населенного пункта Верхняя Подстепновка произошел порыв внутрипромыслового подземного газопровода с этаном, принадлежит АО "Новокуйбышевский нефтехимический комбинат", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время проводится снижение давления в трубопроводе и перекрытие задвижек. На месте ЧП работает лаборатория по измерению уровня ПДК вредных веществ в воздухе. По предварительным данным, технологический процесс предприятия не нарушен — имеется резервный трубопровод.