В Петербурге суд прекратил дело о лекции на фестивале индийской культуры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Мировой суд в Петербурге в среду прекратил производство по административному делу о незаконном осуществлении миссионерской деятельности в отношении петербуржца Дмитрия Угая, выступавшего с лекцией на фестивале индийской культуры, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Согласно вмененной Угаю части 4 статьи 5.26 КоАП (Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях), суд мог назначить штраф в размере от 5 до 50 тысяч рублей.
Как передает корреспондент РИА Новости, судья прекратила дело в связи с отсутствием состава правонарушения.
Заседание мирового суда проходило в просторном зале заседаний в Смольнинском районном суде. В ходе заседания Угай заявил, что прочитанная им лекция носила научно-просветительский характер. Угай назвался специалистом в онтологии и теории познания. "Йога — это путь к самопознанию", — заявил Угай в ходе слушания дела.
Поводом для привлечения Дмитрия Угая к административной ответственности стало его выступление на фестивале индийской культуры
Допрошенная на заседании суда одна из свидетельниц подтвердила свои ранее данные показания, что Угай в ходе лекции "пропагандировал вайшнавизм". Автор заявления в полицию в ходе допроса отметил, что после того, как полицейские прервали лекцию Угая, тот сообщил слушателям адрес храма в Петербурге, где идут проповеди вайшнавизма.
Защищавший Угая столичный адвокат Анатолий Пчелинцев заявил, что Угай не является представителем какого-либо религиозного объединения, а потому не может считаться субъектом незаконной миссионерской деятельности. Эмоциональная речь адвоката сорвала овации слушателей процесса.