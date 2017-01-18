В Петербурге суд прекратил дело о лекции на фестивале индийской культуры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Мировой суд в Петербурге в среду прекратил производство по административному делу о незаконном осуществлении миссионерской деятельности в отношении петербуржца Дмитрия Угая, выступавшего с лекцией на фестивале индийской культуры, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Согласно вмененной Угаю части 4 статьи 5.26 КоАП (Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях), суд мог назначить штраф в размере от 5 до 50 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА Новости, судья прекратила дело в связи с отсутствием состава правонарушения.

Заседание мирового суда проходило в просторном зале заседаний в Смольнинском районном суде. В ходе заседания Угай заявил, что прочитанная им лекция носила научно-просветительский характер. Угай назвался специалистом в онтологии и теории познания. "Йога — это путь к самопознанию", — заявил Угай в ходе слушания дела.

Поводом для привлечения Дмитрия Угая к административной ответственности стало его выступление на фестивале индийской культуры

"Ведалайф" 22 октября в Петербурге. Сотрудники полиции прервали лекцию Угая, после чего составили в отношении него в отделе полиции административный протокол. Внимание полиции было вызвано обращением петербуржца Наиля Насибуллина, который в своём заявлении в 76 отдел полиции Петербурга написал, что Угай является последователем общества сознания Кришны. Российский исследователь современного религиозного сектантства Александр Дворкин относит эту организацию к числу тоталитарных сект. По словам самого Угая, выступление было посвящено основам йоги.

Допрошенная на заседании суда одна из свидетельниц подтвердила свои ранее данные показания, что Угай в ходе лекции "пропагандировал вайшнавизм". Автор заявления в полицию в ходе допроса отметил, что после того, как полицейские прервали лекцию Угая, тот сообщил слушателям адрес храма в Петербурге, где идут проповеди вайшнавизма.

Защищавший Угая столичный адвокат Анатолий Пчелинцев заявил, что Угай не является представителем какого-либо религиозного объединения, а потому не может считаться субъектом незаконной миссионерской деятельности. Эмоциональная речь адвоката сорвала овации слушателей процесса.