На Урале завели дело о покушении на убийство малолетней девочки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту возможного покушения на убийство малолетней девочки в Екатеринбурге, которую женщина якобы свесила с балкона на пятом этаже, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на очевидца, что женщина трясла над землей и избивала пятилетнюю девочку на балконе. Очевидец отмечал, что с балкона доносились детские крики о помощи. Полиция начала проверку по данному факту. Правоохранители установили, что в квартире в это время находились две женщины, которые были в состоянии алкогольного опьянения. Они привлечены к ответственности по статье КоАП "Мелкое хулиганство". Женщина, о которой очевидец заявил, что она свесила ребенка с балкона, отметила, что не делала этого, а прохожему все показалось. СК начал проверку по факту инцидента.

"С учетом установленных в ходе проверочных мероприятий данных, указывающих на признаки преступления, по данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга СК России по Свердловской области для наиболее тщательной проверки обстоятельств инцидента следственным путём возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней)", — говорится в сообщении.

СУ СК отмечает, что в ходе следствия тщательным образом будут выясняться все обстоятельства случившегося, а также человек, причастный к совершению противоправных посягательств в отношении ребенка. Проводятся допросы членов семьи, очевидцев. Истребован и анализируется характеризующий материал в отношении членов семьи, выясняются условия жизни и воспитания детей.

В рамках расследования будут устанавливаться все причины и условия, способствовавшие произошедшему, уточняет ведомство.