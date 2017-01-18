Суд изучит законность продления ареста Ромашкина 26 января

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Мосгорсуд 26 января проверит законность продления до 21 апреля срока ареста бывшего и.о. главы ОВД "Пресненский" Дениса Ромашкина, арестованного по делу Шакро Молодого, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина.

"Апелляционная жалоба адвоката Ромашкина на продление обвиняемому меры пресечения назначена к рассмотрению в Мосгорсуде на 26 января в 10.40", — сказала пресс-секретарь.

Ромашкин был арестован 30 сентября 2016 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело в отношении него и двух других сотрудников полиции было возбуждено после перестрелки в декабре 2015 года у столичного ресторана Elements на Рочдельской улице, которую стражи порядка, по версии следствия, не предотвратили. Конфликт в ресторане разгорелся между адвокатами, представляющими интересы владелицы заведения Жанны Ким, и криминальными авторитетами, отстаивающими позицию дизайнера Фатимы Мисиковой, которая настаивала на возврате ей долга в 8 миллионов рублей.

Оперуполномоченный Ильдар Шакиров приехал в ресторан Elements после звонка владелицы в полицию. Затем туда приехали участковый Ринат Зинатуллин и сослуживец Шакирова Денис Ромашкин. Изначально в их отношении Следственный комитет возбудил дело по статье "халатность", но в конце сентября переквалифицировал обвинение на статью "злоупотребление должностными полномочиями", которая предполагает до десяти лет лишения свободы.

После перестрелки у ресторана было возбуждено несколько уголовных дел. В отношении экс-сотрудника КГБ, адвоката Эдуарда Буданцева, который, по версии следствия, из наградного пистолета застрелил двух человек и еще нескольких ранил, — по статье "убийство" (он содержится под домашним арестом). В отношении других участников конфликта, в том числе Андрея Кочуйкова, известного в криминальном мире как Итальянец, — по статьям "вымогательство" и "хулиганство".

Также по делу о вымогательстве под стражу был взят Захарий Калашов (вор в законе Шакро Молодой) — именно он, как считает следствие, организовал вымогательство 8 миллионов рублей у владелицы ресторана. Позднее Лефортовский суд Москвы арестовал трёх высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, в числе которых генерал Денис Никандров. ФСБ обвинило их в получении взятки за смягчение обвинения Итальянцу.