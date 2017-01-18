"ЮТэйр" опровергла сообщения о ЧП на борту самолета Москва - Ростов-на-Дону

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Авиакомпания "ЮТэйр" опровергла появившиеся в СМИ сообщения о чрезвычайном происшествии на борту самолета, летевшего из Москвы в Ростов-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Ранее в СМИ появилась информация, что экипаж воздушного судна "ЮТэйр", летевшего в Ростов-на-Дону из столичного "Внуково", переключил тумблеры гидросистемы вместо отключения противообледенительной системы двигателей.

"Никаких ЧП, угрожающих безопасности полетов, на рейсах авиакомпании в Ростов за последнее время не зафиксировано", — заявили в авиакомпании.

Группа "ЮТэйр" занимается выполнением пассажирских и грузовых авиарейсов по России и за рубежом, а также техническим обслуживанием воздушных судов (самолётов и вертолётов) и подготовкой персонала. По оперативным данным Росавиации, авиакомпания в 2016 году увеличила перевозки пассажиров на 20% — до 6,64 миллиона человек.