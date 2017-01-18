Воспитательнице детсада в Новосибирске смягчили наказание за смерть ребенка

НОВОСИБИРСК, 18 янв – РИА Новости. Новосибирский областной суд в среду смягчил наказание бывшей воспитательнице новосибирского детсада, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности четырехлетней девочке в связи с тем, что лестница, в которой застряла голова ребенка, не соответствовала требованиям безопасности, сообщается на сайте суда.

В начале декабря 2015 года в Новосибирске девочка скончалась во время прогулки в детском саду: она засунула голову между ступенями игровой горки и задохнулась. По факту ее гибели следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Позже обвинение предъявили уволившейся из детского сада воспитательнице, а в июне 2016 года суд приговорил ее к двум годам колонии-поселения.

"Новосибирский областной суд в ходе рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке назначил по делу комиссионную строительно-техническую экспертизу, в ходе которой было установлено, что игровой комплекс, расположенный на территории детского сада, не соответствовал требованиям безопасности, в частности, лестница данного игрового комплекса не соответствовала требованиям, не допускающим возможность застревания головы ребенка между ступенями игрового комплекса", — сообщили в суде.

В сообщении отмечается, что в связи с этим приговор Первомайского районного суда Новосибирска был отменен. Согласно новому обвинительному приговору, женщине по той же статье назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два года с лишением права заниматься образовательной и воспитательной деятельностью с несовершеннолетними на тот же срок.

Облсуд также вынес частное постановление, в котором обратил внимание мэра Новосибирска и заведующего детским садом на несоответствие игрового комплекса детского сада требованиям безопасности.