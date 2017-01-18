На Бийском олеумном заводе, где произошел взрыв, объявили трехдневный траур

БАРНАУЛ, 18 янв — РИА Новости. Руководство Бийского олеумного завода, где произошел взрыв, объявило трехдневный траур и начало сбора денег семье погибшего работника, сообщил РИА Новости представитель завода.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил, что в больнице скончался второй сотрудник предприятия, однако СУСК по краю опроверг эту информацию. "На предприятии объявлен трехдневный траур, сотрудники завода начали сбор денег семье погибшего. Еще трое пострадавших сотрудников находятся в больнице", — сказал собеседник агентства.
По факту ЧП создана комиссия, проводится расследование. Отмечается, что здание, в котором проводились работы, принадлежало цеху по производству взрывчатых веществ и не эксплуатировалось более 20 лет, ранее оно было задействовано в производстве октогена.
Государственное предприятие "Бийский олеумный завод" занимается производством взрывчатки, серной кислоты, а также товаров народного потребления. Относится к Минпромторгу.