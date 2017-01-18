На Бийском олеумном заводе, где произошел взрыв, объявили трехдневный траур

БАРНАУЛ, 18 янв — РИА Новости. Руководство Бийского олеумного завода, где произошел взрыв, объявило трехдневный траур и начало сбора денег семье погибшего работника, сообщил РИА Новости представитель завода.

Во вторник на территории ФКП "Бийский олеумный завод" произошел взрыв при демонтаже конструкций. По данному факту следственными органами СК РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело. Проведен осмотр места происшествия, выемка необходимой документации, идут допросы свидетелей и лиц, ответственных за порядок работ на объекте.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил, что в больнице скончался второй сотрудник предприятия, однако СУСК по краю опроверг эту информацию. "На предприятии объявлен трехдневный траур, сотрудники завода начали сбор денег семье погибшего. Еще трое пострадавших сотрудников находятся в больнице", — сказал собеседник агентства.

По факту ЧП создана комиссия, проводится расследование. Отмечается, что здание, в котором проводились работы, принадлежало цеху по производству взрывчатых веществ и не эксплуатировалось более 20 лет, ранее оно было задействовано в производстве октогена.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, взрыв обошелся без вредных выбросов в атмосферу, а само предприятие находится на расстоянии более километра от жилой зоны.

Государственное предприятие "Бийский олеумный завод" занимается производством взрывчатки, серной кислоты, а также товаров народного потребления. Относится к Минпромторгу.