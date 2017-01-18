Гендиректора аэропорта Брянска задержали по подозрению в мошенничестве

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Генерального директора международного аэропорта Брянска задержали по подозрению в мошенничестве в крупном размере, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Надзорное ведомство информирует, что брянская транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества в крупном размере.

"После возбуждения уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержан генеральный директор ОАО "Международный аэропорт "Брянск"", — говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство заявляет, что должностные лица аэропорта подозреваются в заключении фиктивных трудовых соглашений и подписании актов выполненных работ, которые фактически не выполнялись. По данным прокуратуры, перечисленные на эти нужды деньги, принадлежащие Фонду имущества Брянской области, подозреваемые присваивали себе.