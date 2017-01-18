Под Кировом железнодорожник, выкинувший напарника из поезда, пойдет под суд

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении механика рефрижераторной секции, который обвиняется в том, что избил и выкинул из движущегося поезда своего напарника, дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщило в среду Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, преступление произошло в ночь с 8 на 9 апреля 2016 года на территории Кировской области.

"Обвиняемый 52-летний механик рефрижераторной секции в вагоне грузового поезда сообщением "Санкт-Петербург — Новосибирск", в состоянии алкогольного опьянения избил своего напарника 1992 года рождения, после чего с целью убийства вытолкнул потерпевшего в окно вагона на перегоне "Котельнич — Лянгасово" в момент движения поезда", — говорится в сообщении.

Потерпевшего обнаружили работники железной дороги на 872 км ГЖД без сознания. Мужчину доставили в больницу, где он скончался.

Подозреваемого задержали, на допросе он полностью признал свою вину. В отношении мужчины расследовалось уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью и убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).