На Урале завели дело после падения снежной глыбы на журналистку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту падения глыбы снега на женщину в Екатеринбурге, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, во вторник около 13.00 в Екатеринбурге на улице Шмидта, 72 на беременную журналистку, проходившую мимо, сошла наледь. Женщина была доставлена в больницу с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга". Дом находится в ведении управляющей компании "Стандарт". По информации организации, снежная масса, рухнувшая вниз, скопилась на козырьке, который самовольно прикрепил к своему балкону местный житель.

"Чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства данного инцидента следственным путём, по данному факту следственным отделом по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — информирует ведомство.

По информации управления, планируется провести судебную медицинскую экспертизу для выяснения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей. Также будут устанавливаться ответственные за эксплуатацию здания, возле которого произошел инцидент, а также то, насколько своевременно и качественно проводились работы по недопущению схода снега и наледи.