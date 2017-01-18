На Урале завели дело после падения снежной глыбы на журналистку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту падения глыбы снега на женщину в Екатеринбурге, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.
"Чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства данного инцидента следственным путём, по данному факту следственным отделом по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — информирует ведомство.
По информации управления, планируется провести судебную медицинскую экспертизу для выяснения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей. Также будут устанавливаться ответственные за эксплуатацию здания, возле которого произошел инцидент, а также то, насколько своевременно и качественно проводились работы по недопущению схода снега и наледи.