МАК выяснил причину крушения вертолета F-28 в Ленобласти год назад

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Наиболее вероятной причиной крушения частного вертолета F-28 в Ленинградской области год назад стало самовыключение двигателя из-за обеднения топливной смеси, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Крушение вертолета произошло 24 февраля 2016 года у населенного пункта Глобицы. Частный вертолет Enstorm F-28 совершил жесткую посадку, в результате которой пилот скончался на месте аварии, пассажир был госпитализирован.

"Наиболее вероятной причиной авиационного происшествия с с ЕЭВС вертолетом F-28 RA-2348G явилось использование КВС в полете рукоятки управления составом топливной смеси, приведшее к ее обеднению, что в сочетании с возможным попаданием воды от растаявшего льда, находящегося в левом топливном баке, привело к дальнейшему обеднению топливной смеси и самовыключению двигателя в полете в процессе маневрирования на высоте менее 60 метров", — говорится в сообщении.

Наиболее вероятными способствующими факторами стали недостатки в сертификации, которые выразились в неполном описании топливной системы вертолета, а также невыполнение командиром судна в течение длительного времени слива топлива из бака, что не позволило обнаружить в нем наличие воды. Кроме того, управление вертолетом осуществлял командир, не имевший квалификационной отметки в свидетельстве пилота-любителя о допуске к выполнению полетов на вертолете.

МАК констатирует, что авиационное происшествие произошло при исправном состоянии двигателя. По результатам расследования разработаны рекомендации по повышению безопасности полетов.