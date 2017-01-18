МАК выяснил причину крушения вертолета F-28 в Ленобласти год назад

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Наиболее вероятной причиной крушения частного вертолета F-28 в Ленинградской области год назад стало самовыключение двигателя из-за обеднения топливной смеси, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
"Наиболее вероятной причиной авиационного происшествия с с ЕЭВС вертолетом F-28 RA-2348G явилось использование КВС в полете рукоятки управления составом топливной смеси, приведшее к ее обеднению, что в сочетании с возможным попаданием воды от растаявшего льда, находящегося в левом топливном баке, привело к дальнейшему обеднению топливной смеси и самовыключению двигателя в полете в процессе маневрирования на высоте менее 60 метров", — говорится в сообщении.
МАК констатирует, что авиационное происшествие произошло при исправном состоянии двигателя. По результатам расследования разработаны рекомендации по повышению безопасности полетов.