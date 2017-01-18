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Происшествия

Экс-министра в Туве будут судить за крупную взятку

13:0118.01.2017
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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КРАСНОЯРСК, 18 янв — РИА Новости. Суд в Туве рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и модернизации коммунального хозяйства региона Владимира Сата, обвиняемого в получении взятки на сумму почти в 28 миллионов рублей от строительной фирмы, сообщает СУ СК республики.

Заключенные. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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В Туве начальник колонии получил взятку баранами
По данным СК, "Сат,… с целью систематического личного обогащения путем использования своего служебного положения…с целью получения взятки в особо крупном размере…заручился согласием от директора ООО "Аркада" за взятку" помочь получить договоры на участие в долевом строительстве.

По версии следователей, Сат "инициировал внесение в ноябре 2011 года изменений в республиканскую целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2011 год" на строительство инженерных сетей и благоустройство Восточного микрорайона Кызыла, при этом сумма финансирования вместо ранее предусмотренных 6 984 900 рублей была увеличена до 31 105 831 рубля".

После чего, по данным следствия, Сат, совместно с директором "Аркады" обеспечили заключение договора подряда на строительство инженерных сетей с ООО "Импэкс", после, фактически не выполнив работу, перечислили 31 097 831 рубль на расчетный счет "Импэкса".

"После обналичивания указанных денежных средств директор…"Аркада"… передал Сату взятку…в размере 27 700 000 рублей за действия в пользу ООО "Аркада",… а равно за общее покровительство,… в последующем заключении государственных и муниципальных контрактов в сфере строительства…", — говорится в сообщении.

По данным СУСК, в рамках уголовного дела было арестовано имущество обвиняемого в виде имущественных долей и склада на общую сумму свыше 38 миллионов рублей.

В отношении директоров ООО "Аркада" и ООО "Импэкс" в рамках настоящего уголовного дела приняты решения о прекращении уголовного преследования, поскльку они активно помогали в расследовании преступления. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

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