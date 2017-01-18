Жители Ингушетии, присягнувшие на верность ИГ, получили шесть лет на двоих

НАЛЬЧИК, 18 янв – РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор в отношении двух жителей Ингушетии, которые присягнули на верность запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и собирались выехать к ее боевикам в Сирию, в общей сложности они получили почти 6 лет колонии, сообщило региональное УФСБ.
По данным УФСБ, обвиняемые полностью признали свою вину, а также сообщили, что в 2015 году присягнули на верность "ИГ" и искали пути выезда в Сирию.
"Решением суда одному из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы на три года, а второму — на два года и девять месяцев в исправительной колонии общего режима", — уточняет ведомство.
Приговор вступил в законную силу.