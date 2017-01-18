Жители Ингушетии, присягнувшие на верность ИГ, получили шесть лет на двоих

НАЛЬЧИК, 18 янв – РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор в отношении двух жителей Ингушетии, которые присягнули на верность запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и собирались выехать к ее боевикам в Сирию, в общей сложности они получили почти 6 лет колонии, сообщило региональное УФСБ.

"Согласно материалам уголовного дела, возбужденного следственным подразделением управления ФСБ РФ по Ингушетии, двое жителей селения Экажево в июне 2016 года намеревались выехать в Сирию для участия в деятельности террористической организации "Исламское государство", однако были задержаны при попытке незаконно пересечь госграницу РФ с Грузией", — говорится в сообщении.

По данным УФСБ, обвиняемые полностью признали свою вину, а также сообщили, что в 2015 году присягнули на верность "ИГ" и искали пути выезда в Сирию.

"Решением суда одному из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы на три года, а второму — на два года и девять месяцев в исправительной колонии общего режима", — уточняет ведомство.

Приговор вступил в законную силу.