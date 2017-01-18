СК возьмет под контроль дело об угрозе водителю скорой помощи в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Следственные органы приняли к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел по факту угрозы убийством водителю автомобиля скорой помощи в центре Санкт-Петербурга, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
"Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел в отношении 45-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством), вызвавшего большой общественный резонанс", — говорится в сообщении.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководства ведомства.