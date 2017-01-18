На Урале будут судить мужчину, с балкона которого на беременную упал снег

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Екатеринбургская управляющая компания "Стандарт" готовится подать в суд на мужчину, с балкона которого накануне на беременную женщину упала снежная масса, сообщает в среду пресс-служба организации.
"Юридическая служба "Стандарта" готовит иск в суд на хозяина квартиры, где и был установлен козырек, ставший причиной несчастного случая. Принято решение об оказании всей необходимой помощи пострадавшей жительнице", — уточняет компания.
Компания добавляет, что снег со злополучного козырька был убран во второй половине дня 17 января.
"Хозяину квартиры выдавалось предписание о необходимости демонтажа незаконно установленного козырька над балконом. Информация об опасных последствиях для жителей вследствие самовольных перепланировок балконов размещалась на информационных досках у подъездов. Хозяин квартиры никак не отреагировал на выданное предписание, самостоятельно снег не счищал. Поскольку самовольная установка козырьков над балконами имеет массовый характер, техническими службами принято решение об очистке снега с таких козырьков своими силами там, где внизу проходят пешеходные дорожки", — отмечает пресс-служба "Стандарта".