На Урале будут судить мужчину, с балкона которого на беременную упал снег

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Екатеринбургская управляющая компания "Стандарт" готовится подать в суд на мужчину, с балкона которого накануне на беременную женщину упала снежная масса, сообщает в среду пресс-служба организации.

Как сообщалось ранее, 17 января около 13.00 в Екатеринбурге по адресу улица Шмидта, 72 на беременную журналистку, проходившую мимо, сошла наледь. Женщина была доставлена в больницу с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга". Упомянутый дом находится в ведении управляющей компании "Стандарт". По информации организации, снежная масса, рухнувшая вниз, скопилась на козырьке, который самовольно прикрепил к своему балкону местный житель.

"Юридическая служба "Стандарта" готовит иск в суд на хозяина квартиры, где и был установлен козырек, ставший причиной несчастного случая. Принято решение об оказании всей необходимой помощи пострадавшей жительнице", — уточняет компания.

Компания добавляет, что снег со злополучного козырька был убран во второй половине дня 17 января.

"Хозяину квартиры выдавалось предписание о необходимости демонтажа незаконно установленного козырька над балконом. Информация об опасных последствиях для жителей вследствие самовольных перепланировок балконов размещалась на информационных досках у подъездов. Хозяин квартиры никак не отреагировал на выданное предписание, самостоятельно снег не счищал. Поскольку самовольная установка козырьков над балконами имеет массовый характер, техническими службами принято решение об очистке снега с таких козырьков своими силами там, где внизу проходят пешеходные дорожки", — отмечает пресс-служба "Стандарта".