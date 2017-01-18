Военный суд вынес приговор экс-полковнику ГВП Зубу по делу о мошенничестве

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Суд приговорил к 5,5 годам колонии общего режима экс-замначальника отдела собственной безопасности Главной военной прокуратуры (ГВП) Олега Зуба по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала 235 гарнизонного военного суда.
Суд лишил Зуба звания полковника.
По версии следствия, Зуб за 9,6 миллионов рублей обещал гендиректору ООО "Стройуниверсал" Анатолию Куриловичу повлиять на положительный исход проверки полицейскими его фирмы и избавить предпринимателя от уголовного преследования.
Как следует из оглашенного приговора, после получения Зубом денежных средств, уголовное преследование Куриловича продолжилось, в связи с этим последний начал требовать от Зуба вернуть переданные ему деньги.
"Зуб, опасаясь того, что Курилович сообщит в правоохранительные органы, частично вернул полученную сумму в размере 2 миллионов и 900 тысяч рублей", — огласил судья, отметив, что подсудимый вину не признал.
Как ранее сообщалось, гособвинение просило суд признать Зуба виновным в крупном и особо крупном мошенничестве и приговорить его к лишению свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также лишить подсудимого воинского звания, наград и оштрафовать его на 510 тысяч рублей.