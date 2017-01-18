Военный суд вынес приговор экс-полковнику ГВП Зубу по делу о мошенничестве

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Суд приговорил к 5,5 годам колонии общего режима экс-замначальника отдела собственной безопасности Главной военной прокуратуры (ГВП) Олега Зуба по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала 235 гарнизонного военного суда.

"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", — сказал судья Андрей Толкаченко. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Суд лишил Зуба звания полковника.

По версии следствия, Зуб за 9,6 миллионов рублей обещал гендиректору ООО "Стройуниверсал" Анатолию Куриловичу повлиять на положительный исход проверки полицейскими его фирмы и избавить предпринимателя от уголовного преследования.

Как следует из оглашенного приговора, после получения Зубом денежных средств, уголовное преследование Куриловича продолжилось, в связи с этим последний начал требовать от Зуба вернуть переданные ему деньги.

"Зуб, опасаясь того, что Курилович сообщит в правоохранительные органы, частично вернул полученную сумму в размере 2 миллионов и 900 тысяч рублей", — огласил судья, отметив, что подсудимый вину не признал.

Как ранее сообщалось, гособвинение просило суд признать Зуба виновным в крупном и особо крупном мошенничестве и приговорить его к лишению свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также лишить подсудимого воинского звания, наград и оштрафовать его на 510 тысяч рублей.