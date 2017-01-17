МЧС России спасло в 2016 году почти 230 тысяч человек

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Количество спасенных при чрезвычайных ситуациях в России за 2016 год составило почти 230 тысяч человек, сообщил во вторник директор департамента гражданской защиты МЧС России Андрей Лутошкин.

Об этом Лутошкин заявил на совещании в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по подведению итогов деятельности ведомства в 2016 году.

"При пожарах, авариях, катастрофах и ЧС спасено более 226,8 тысячи человек, при чрезвычайных ситуациях — более 38,5 тысячи человек, что больше почти в четыре раза по сравнению с 2015 годом", — сказал он.

Лутошкин также отметил, что количество техногенных пожаров сократилось более чем на 5,3% (со 140,4 тысячи в 2015 году до 133 тысяч в 2016 году). Он добавил, что в 2016 году снижено количество погибших при пожарах, а также при происшествиях "на воде".