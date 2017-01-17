В Зеленограде проверят законность изъятия десяти детей из приемной семьи

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Зеленоградский суд Москвы проверит законность решений органов опеки и полиции об изъятии десяти детей из приемной семьи, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов, представляющий интересы родителей.

Ранее сообщалось, что 10 января работники детского сада обнаружили на теле малолетнего ребенка следы побоев, которые, с его слов, нанес ему его отец. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Впоследствии сотрудниками органов опеки и попечительства Москвы из семьи изъято 10 несовершеннолетних детей.

"Моя доверительница направила в Зеленоградский суд Москвы иск о признании незаконными действий отдела опеки и отдела МВД, а также обязании вернуть детей матери", — сказал защитник.

По словам Павлова, родители также обратились в больницу и Центр поддержки семьи и детства с заявлениями, в которых они требуют вернуть детей в семью.

"Ни органы опеки, ни представители полиции до сих пор не предоставили никаких документов, подтверждающих законность их действий. Это совершенно беспрецедентная ситуация", — отметил адвокат.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости о том, что 10 детей были изъяты в Москве из приемной семьи, некоторые из них ВИЧ-инфицированы. В департаменте труда и социальной защиты Москвы при этом сообщили, что из числа изъятых детей восемь ВИЧ-инфицированных находятся в больнице, двое — в социальной организации. Кроме того, двое старших приемных детей и один родной находятся с мамой дома. В аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка РИА Новости пояснили, что 8 детей в семье находятся под опекой, 4 — усыновленные, один — кровный. Департамент труда и социальной защиты столицы подтвердил факт жестокого обращения в отношении одного из детей.