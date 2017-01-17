Директор фирмы на Ямале подозревается в незаконной продаже 146 машин

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Надыме (ЯНАО) в отношении руководителя компании, который продал 146 транспортных средств по заниженной цене, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Факты незаконного отчуждения имущества были выявлены в ходе прокурорской проверки, проводившейся в связи с долгами по зарплате на предприятии АО "Севергазстрой".

"При наличии признаков банкротства, задолженности по заработной плате, в период с сентября по ноябрь 2015 года директор компании реализовал учрежденному акционерным обществом ООО "Севергазстрой" 146 единиц автомобильной, специальной, строительной техники и оборудования на общую сумму 11 миллионов рублей", — рассказали в Генпрокуратуре, отметив, что фактическая рыночная стоимость техники и оборудования составляла не менее 60 миллионов рублей.

"Указанными действиями обществу причинен крупный ущерб. Надымским городским прокурором материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки", — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

По результатам рассмотрения данных материалов было возбуждено уголовное дело. Кроме того, как сообщили в региональной прокуратуре, ранее в отношении руководства указанной компании уже было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия.