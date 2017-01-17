СК назвал главную версию причины пожара на пороховом заводе в Казани

КАЗАНЬ, 17 янв — РИА Новости, Ирина Дурницына. Основная версия причины пожара на Казанском пороховом заводе в декабре 2016 года, в результате которого один человек погиб и один пострадал, – нарушение технологии производства, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Пожар с частичным обрушением одного из зданий произошел на Казанском пороховом заводе днем 21 декабря. В результате погибла 26-летняя работница предприятия и еще одна пострадала. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"Рассматриваются четыре версии пожара, основная – нарушение технологии производства", — сказал Шептицкий.

Как установлено, в одном из цехов предприятия был неисправен производственный аппарат, который сотрудники предприятия стали перемещать, не имея на то законных оснований. В результате произошло возгорание и обрушение. Одна из работниц завода погибла под придавившей ее балкой, у второй женщины оказались зажаты ноги, но она смогла самостоятельно выбраться из-под завалов и горящего здания.

Шептицкий уточнил, что в числе рассматриваемых причин пожара также нарушение требований безопасности к спецодежде работников предприятия, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил безопасности ответственными лицами.

В 2016 году на предприятии произошло два пожара: 20 июня пожар возник после того, как воспламенились пары растворителя. Трое рабочих получили ожоги 1-2 степени (20-30% поверхности тела) и были госпитализированы. Как заявлял гендиректор завода Халил Гиниятов, причиной ЧП тогда стало статическое напряжение от синтетической одежды работников. Согласно правилам, действующим на предприятии, работники не должны носить синтетическую одежду и токопроводную обувь.