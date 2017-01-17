В Оренбурге похитили двенадцатилетнюю девочку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв – РИА Новости. Неизвестные в Оренбурге насильно увезли 12-летнюю девочку, следователи возбудили уголовное дело по статье "Похищение человека группой лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего", сообщает СУ СК по Оренбургской области.

"По данным следствия, около 15:00 17 января неизвестные, находясь возле жилого дома 20/1 по улице Родимцева города Оренбурга, применив насилие, против воли потерпевшей посадили в автомобиль "Лада Гранта" белого цвета 12-летнюю Дьякову Анастасию Дмитриевну и увезли ее в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа, опытные следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники полиции незамедлительно приступили к поиску пропавшей и похитителей.

Девочка одета в пуховик черного цвета, удлиненный, шапку фиолетового цвета, сапоги дутые черного цвета. СУ СК просит "всех, кому что-либо известно об обстоятельствах похищения и местонахождении Дьяковой Анастасии, а также лицах, совершивших преступление, сообщить в региональное следственное управление".

СУ СК также напоминает, что согласно примечанию к статье 126 УК РФ "лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления".

По информации УМВД по Оренбургской области, в городе введен план "Перехват". "Опрашиваются очевидцы, устанавливаются и просматриваются записи с камер видеонаблюдения. Ориентировано пограничное Управление по Оренбургской области, а также сотрудники полиции соседних с Оренбургской областей. К поиску девочки привлечены члены поисково-спасательного отряда "Оренспас", — говорится в сообщении.

В похищении ребенка подозреваются "двое неустановленных лиц": один из них одет в спортивную куртку черно-синего цвета с капюшоном и на вид ему 40-45 лет, другой был в черной куртке с капюшоном. Возможно, они передвигаются на автомобиле "Лада Приора" или "Лада Гранта" белого цвета, цифры госномера 886 либо 866, отмечается в релизе.