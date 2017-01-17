В Петербурге пресекли нападение водителя Mercedes на шофера скорой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Полиция предотвратила нападение мужчины с ножом на водителя скорой помощи, задевшей его Mercedes во вторник в центре Петербурга, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.

Инцидент произошел около 15.00 мск на Михайловской улице, после того как автомобиль скорой помощи совершил касательное столкновение с припаркованным автомобилем Mercedes.

"После столкновения из Mercedes вышли двое мужчин, у одного из которых в руках был нож, и вступили в словесную перепалку с водителем скорой. С учетом того, что неподалеку находился пеший патруль полиции, сотрудники, не допустив столкновения, оперативно пресекли конфликт, изъяли нож. В настоящее время на месте происходит оформление ДТП и разбирательство по факту конфликта", — сказал собеседник агентства.