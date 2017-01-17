Найденный по генотипу убийца 3 человек под Тамбовом получил тюремный срок

ВОРОНЕЖ, 17 янв — РИА Новости. Суд приговорил жителя Тамбовской области к 24,5 года колонии особого режима за убийства предпринимателя и пожилых соседей по даче, раскрыть которые следователи смогли по найденному на кошельке супруги одной из жертв генотипу подсудимого, сообщило региональное управление СК РФ.

Как установили суд и следствие, вечером 14 октября 2015 года 56-летний Владимир Чичканов в маске прибыл к одному из дачных домов в деревне Старчики Знаменского района, повернул камеры видеонаблюдения в противоположную сторону, спрятался в кустарнике и стал ожидать приезда хозяина, полагая, что у того будет крупная сумма денег. Когда предприниматель приехал, то обвиняемый, по данным СК, убил его выстрелами "в область живота и нижних конечностей", затем подошел к вышедшей из автомобиля супруге бизнесмена, забрал ее сумку и скрылся. В итоге добычей мужчины стали около 1,5 тысячи рублей и сумка с кошельком, которые он выбросил в лесополосе.

Работая сторожем в садоводческом товариществе, Чичканов, по данным СК и суда, 5 ноября 2015 года обратился к председателю товарищества, к которому "испытывал неприязненные отношения", за помощью в восстановлении электричества. После того как председатель подошел к трансформаторной подстанции, обвиняемый выстрелил ему в голову, после чего зашел в его дачный дом и выстрелил в живот и грудную клетку супруги мужчины, считает СК. От полученных ранений 74-летние пенсионеры сразу скончались. В отношении Чичканова было возбуждено дело по статьям "разбой" и "убийство".

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 24,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении СК.

Как отмечало следствие, убийства вызвали широкий общественный резонанс в регионе и "представляли сложность в расследовании". Для их раскрытия следствие провело работу с 250 людьми, у которых отбирались биологические образцы, отпечатки пальцев. Было проведено более 50 осмотров мест происшествия и обысков, назначено свыше 300 судебных экспертиз.

"Ключевым моментом в раскрытии данных преступлений стало заключение генетической экспертизы, которая показала, что обнаруженный на кошелке супруги предпринимателя мужской генотип произошел от осужденного лица", — информирует региональное управление СК.