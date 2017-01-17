В Ростове священник, устроивший в ДТП, отказался от освидетельствования

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв — РИА Новости, Иван Капустин. Священнослужитель, который, предположительно, стал виновником массового ДТП в Ростове-на-Дону, отказался от прохождения медицинского освидетельствования сразу после аварии и допустил несоответствие скорости конкретным условиям движения, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД ГУ МВД по региону.

По данным ГУ МВД по Ростовской области, семь машин попали в ДТП во вторник в Ростове-на-Дону. Отмечается, что, по предварительным данным, водитель машины Mitsubishi АSX 1991 года рождения столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-21099, после чего обе машины врезались в авто, припаркованные возле проезжей части. По информации источника агентства, виновником аварии, предположительно, стал священнослужитель, который находился за рулем иномарки в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии пострадали два пассажира иномарки, в том числе ребенок.

"В отношении него был составлен протокол по факту отказа от прохождения медицинского освидетельствования в состоянии опьянения. Кроме того, гражданин нарушил правила дорожного движения, а именно допустил несоответствие скорости автомобиля конкретным условиям движения", — пояснили в ГИБДД.

Также в ведомстве добавили, что число пострадавших в ДТП возросло до трех человек, так как сам водитель иномарки обратился за медицинской помощью.

Как пояснил агентству пресс-секретарь Митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, указом главы донской митрополии данный священнослужитель запрещен в служении, дальнейшая его судьба будет рассмотрена церковным судом. Он также отметил, что, священник был на очень хорошем счету, а также любим прихожанами.

По информации представителя ростовской епархии, предполагаемый виновник аварии в настоящее время "не задержан".