В Карелии осудят фельдшера, не сообщившую о тонувших на Сямозере детях

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Карелии перед судом предстанет фельдшер, не сообщившая спасателям о телефонном звонке детей, тонувших в озере Сямозеро, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру Сямозеро. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. Лагерь "Парк-отель Сямозеро" закрыт.

"Прокурор Суоярвского района Республики Карелия утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи с совмещением должности фельдшера по приему и передаче вызовов отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ РК "Суоярвская центральная районная больница" Ирины Щербаковой. Она обвиняется в совершении преступления… "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 18 июня 2016 года Щербакова во время дежурства приняла телефонный звонок от ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут. Фельдшер не отреагировала на звонок и не передала информацию службам спасения. Это не позволило своевременно начать спасательную операцию и привело к гибели детей.

Отмечается, что после вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Суоярвский районный суд Республики Карелия для рассмотрения по существу.