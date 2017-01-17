Росморпорт не считает ситуацию с судами неподалеку от Певека чрезвычайной

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости/Прайм. Ледоколы "Адмирал Макаров" и "Капитан Драницын" готовятся завершить проводку сухогрузов по маршруту Северного морского пути, ситуация с остановкой каравана судов в Восточно-Сибирском море не носит чрезвычайный характер, сообщил Росморпорт.

Два сухогруза, которые доставляли материалы для первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), и два ледокола временно остановились неподалеку от Певека из-за сложной ледовой обстановки на Чукотке, сообщал РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ. Караван судов с грузом, необходимым для продолжения строительства береговых гидротехнических сооружений ПАТЭС, прибыл в город Певек на Чукотке в начале января.

"В настоящий момент в районе острова Айон и мыса Шелагский Восточно-Сибирского моря, наблюдается сложная ледовая обстановка: сильное сжатие и торосы выше 2,5 метров. Караван судов временно остановился из-за сложной ледовой обстановки, которая не позволяет выполнить проводку и совершить выход в открытое море. Однако данная ситуация не носит чрезвычайный характер. По прогнозам метеорологов, 19 января ожидается улучшение погодных условий, после чего будет произведена дополнительная оценка дальнейшего перехода", — говорится в сообщении.

В сложившейся штатной ситуации ничего не угрожает жизнедеятельности экипажей, суда обеспечены топливом и всеми необходимыми ресурсами, отмечает Росморпорт.

ПАТЭС "Академик Ломоносов" — единственная в мире плавучая атомная электростанция, которая позволит эффективно решить проблемы обеспечения энергоснабжением удаленных районов. Чтобы доставка стройматериалов проходила без перебоев, пришлось впервые открыть навигацию в январе. Как правило, навигация в Певеке закрывается в ноябре.