Россиянин, пытавшийся примкнуть к ИГ в Сирии, получил 2,5 года колонии

НАЛЬЧИК, 16 янв – РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы жителя Ингушетии, который направлялся в Сирию для участия в боевых действиях на стороне боевиков из запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГ), сообщило региональное управление ФСБ.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, 27-летний житель Ингушетии с февраля 2016 года посредством программы WhatsApp неоднократно связывался с находившимися в Сирии участниками ИГ. Он также дал согласие на вступление в ИГ в качестве рядового боевика, планируя участвовать в боевых действиях в Сирии против правительственных войск. Получив от участников ИГ на дебетовую карту денежный перевод на оплату дороги, мужчина с целью выезда в Сирию 23 марта прошлого года автотранспортом прибыл на пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс", где был задержан сотрудниками пограничной службы ФСБ России. Мужчине было предъявлено обвинение по

статье "Покушение на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и активно помогал следствию. Решением суда подсудимому назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

По данным УФСБ, приговор вступил в законную силу.