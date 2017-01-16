Россиянин, пытавшийся примкнуть к ИГ в Сирии, получил 2,5 года колонии

НАЛЬЧИК, 16 янв – РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы жителя Ингушетии, который направлялся в Сирию для участия в боевых действиях на стороне боевиков из запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГ), сообщило региональное управление ФСБ.
Ранее сообщалось, что, по версии следствия, 27-летний житель Ингушетии с февраля 2016 года посредством программы WhatsApp неоднократно связывался с находившимися в Сирии участниками ИГ. Он также дал согласие на вступление в ИГ в качестве рядового боевика, планируя участвовать в боевых действиях в Сирии против правительственных войск. Получив от участников ИГ на дебетовую карту денежный перевод на оплату дороги, мужчина с целью выезда в Сирию 23 марта прошлого года автотранспортом прибыл на пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс", где был задержан сотрудниками пограничной службы ФСБ России. Мужчине было предъявлено обвинение по
"Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и активно помогал следствию. Решением суда подсудимому назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
По данным УФСБ, приговор вступил в законную силу.