На Алтае проверят законность отказа заключенному Дадину в свидании с женой

БАРНАУЛ, 16 янв — РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Алтайского края проверит законность отказа заключенному Ильдару Дадину, осужденному за нарушение правил проведения митингов, в свидании с женой, сообщил РИА Новости в понедельник председатель ОНК Алексей Белоус.

По его словам, несколько часов назад комиссия закончила проверку исправительной колонии, где находится Дадин.

"Жена должна была прилететь к нему завтра, но в последний момент ей было отказано в свидании из-за режима супруга. УФСИН считает, что Дадин находится на территории Алтайского края в режиме заключения – камерного типа, которое подразумевает свидание два раза в год, одно у них уже было, второе возможно только в мае. Но мы проверим законность отказа и режим, в котором на самом деле находится Дадин", — сказал Белоус.

По его словам, в целом у Дадина нет жалоб на содержание в алтайской колонии. "Сегодня я встречался с Дадиным, у него хорошие впечатления от колонии, он доволен питанием, говорит, что ему дают даже мясо. Также заключенный отметил хорошее состояние камеры и человеческое отношением между администрацией и осужденными", — резюмировал Белоус.

В колонию в Алтайском крае Дадина перевели из карельского исправительного учреждения после жалоб на пытки, которые по результатам нескольких проверок, однако, так и не подтвердились.

Дадин был четыре раза задержан сотрудниками полиции за нарушение порядка проведения митинга, в последний раз — 5 декабря 2014 года. Он каждый раз привлекался к административной ответственности. Согласно российскому законодательству, такое неоднократное нарушение влечет за собой уголовное преследование. Максимальная санкция статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы. Басманный суд Москвы приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, хотя прокурор просил два года колонии. Затем Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода.