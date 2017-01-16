Во Владивостоке при пожаре на траулере никто не пострадал

ВЛАДИВОСТОК, 16 янв – РИА Новости. Пожарные тушат траулер на судоремонтном заводе "Дальзавод" во Владивостоке, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморью.

"В 22.59 хбр (15.59 мск) на пульт пожарно-спасательной службы Владивостока поступило сообщение о том, что в порту города на контейнерном терминале "Дальзавода" произошло возгорание рефрижераторного сейнер-траулера "Оссора". В 23.10 хбр по указанному адресу прибыли пожарные подразделения и незамедлительно приступили к ликвидации пожара", — сказал собеседник агентства.

По его словам, проведя разведку, огнеборцы обнаружили, что горит рубка судна.

"В настоящее время ведется осмотр места происшествия и проливка конструкций. В результате происшествия никто не пострадал. Члены экипажа самостоятельно покинули судно", — добавил представитель ведомства.

По его словам, в тушении пожара задействованы 22 человека и шесть единиц техники. Площадь возгорания составляет 40 квадратных метров.