В Карелии мужчину будут судить за попытку примкнуть к террористам в Сирии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. В Карелии будут судить 47-летнего местного жителя, обвиняемого в приготовлении к участию в террористической организации, сообщает республиканское следственное управление СК РФ.

По версии следствия, обвиняемый в 2016 году решил вступить в террористическую организацию и принять участие в боевых действиях в Сирии против законного правительства.

"С этой целью он изучил политическую обстановку в Сирии, специфику деятельности террористической организации на ее территории, ее цели и задачи, получил сведения о методах подготовки новобранцев, материалы, связанные с минно-взрывным делом. Кроме того, обвиняемый вступил в контакт и вел электронную переписку с лицами, поддерживающими противоправную деятельность террористических организаций, разработал план противоправной деятельности, рассчитал маршрут от города Петрозаводска до Сирии и его стоимость", — говорится в сообщении.

Обвиняемый на автомобиле выехал по разработанному маршруту, но был задержан. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической" и "Действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет".

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщает ведомство.