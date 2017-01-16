Прокуратура следит за ситуацией с задержками рейсов из Москвы

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Прокуроры на транспорте проверяют соблюдение прав пассажиров в связи с новыми случаями массовых задержек рейсов в аэропортах Москвы, сообщается на официальном сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры РФ.

"Сегодня, 16 января 2017 года, в связи с неблагоприятными погодными условиями произошли многочисленные задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла. Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте взяла на контроль соблюдение прав пассажиров (потребителей) в связи с задержками и отменами авиарейсов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.