Жителя Владимира осудили за избиение подростка, попросившего закурить

ВОРОНЕЖ, 16 янв — РИА Новости. Суд приговорил к двум годам колонии отца двоих детей из Владимира, который избил проходившего мимо его балкона и попросившего закурить 15-летнего подростка, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

Как следует из материалов дела, около 23 часов 17 сентября 2016 года 15-летний подросток из центра Владимира приехал в район улицы Растопчина, чтобы переночевать у друга. Однако планы юноши неожиданно изменились, и он встретился со знакомой сверстницей. Во время прогулки, увидев на балконе первого этажа жилого дома мужчину, подросток обратился к нему. По словам несовершеннолетнего, он всего лишь попросил сигарету у мужчины. Подсудимый же утверждал на следствии, что мальчик "просил спиртное".

"Мужчина спрыгнул с балкона, чтобы "дать подростку затрещину", нанес потерпевшему несколько ударов по голове и телу. Несовершеннолетний начал убегать, однако (подсудимый) догнал его возле соседнего дома, где продолжил избивать мальчика", — говорится в сообщении.

По данным следствия, до утра следующего дня избитый подросток боялся появиться дома, а затем добрался до родителей, которые немедленно обратились за медицинской помощью. Врачи госпитализировали юношу и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

В отношении 31-летнего мужчины было возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека". Санкция данной статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

"С учетом обстоятельств совершенного преступления, данных о личности осужденного, приговором Фрунзенского районного суда (ему) назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в релизе.

Как рассказал РИА Новости представитель регионального управления СК РФ, подсудимому, отцу двоих детей, не помогли избежать реального наказания раскаяния на суде и в ходе следствия. Собеседник агентства предположил, что судья вынес приговор, учитывая излишнюю эмоциональность мужчины, который, чтобы добраться до подростка, прыгнул с балкона.

Что касается самого юноши, то у него оказались повреждены внутренние органы, он перенес несколько операций. Но сейчас с ним, как отметил представитель следствия, "все хорошо".