На Алтае два подростка отравились выхлопными газами в гараже

БАРНАУЛ, 16 янв — РИА Новости. Следователи в Алтайском крае выясняют обстоятельства гибели двух подростков, тела которых были обнаружены в салоне автомобиля с включенным двигателем, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.

По данным ведомства, ЧП произошло 12 января в гаражном боксе одного из гаражно-строительных кооперативов города Бийска.

"Трое подростков пришли в гараж родственника одного из них, где включили двигатель автомобиля и провели там некоторое время. На следующий день двое несовершеннолетних были обнаружены без признаков жизни, третий с отравлением угарным газом госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть подростков наступила в результате отравления окисью углерода.

По данному факту следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю проводится доследственная проверка.

В настоящее время выживший юноша находится на лечении в городской больнице, его жизни ничего не угрожает.