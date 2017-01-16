СК проверяет Павленского по подозрению в сексуальном насилии

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Подписку о невыезде с художника-акциониста Петра Павленского в рамках проверки заявления о насильственных действиях сексуального характера не брали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, комментируя информацию о том, что Павленский вместе с семьей покинул территорию России.

Ранее о том, что Павленский эмигрировал из России, сообщили СМИ. Адвокат художника Дмитрий Динзе рассказал РИА Новости, что следствие начало в отношении Павленского и его гражданской жены Оксаны Шалыгиной "проверку о наличии в их действиях состава преступления о насильственных действиях сексуального характера". При этом адвокат отметил, что ему неизвестно об отъезде своего подзащитного из страны.

Cтарший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова подтвердила РИА Новости, что в отношении Павленского проводится проверка.

Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ.

После поджога здания на Лубянке суд обязал его выплатить миллион рублей в качестве штрафа и компенсации за испорченное имущество. Сам художник заявлял, что выплачивать эту сумму он не намерен.