На Урале проверяют сообщение об отце, напоившем трехлетнего сына алкоголем

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Следственный комитет проверяет информацию СМИ о том, что житель Челябинской области напоил алкоголем своего трехлетнего сына, после чего ребенок попал в реанимацию, сообщает в понедельник региональное управление СК России.
"По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, изложенные в сообщении средства массовой информации", — отмечает ведомство.
Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления, по ее результатам будет принято процессуальное решение.