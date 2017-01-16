На Урале проверяют сообщение об отце, напоившем трехлетнего сына алкоголем

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Следственный комитет проверяет информацию СМИ о том, что житель Челябинской области напоил алкоголем своего трехлетнего сына, после чего ребенок попал в реанимацию, сообщает в понедельник региональное управление СК России.

По данным СК, 16 января в региональных СМИ размещена информация, что в городе Еманжелинск местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напоил алкоголем трехлетнего сына, который был доставлен в реанимационное отделение лечебного учреждения.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, изложенные в сообщении средства массовой информации", — отмечает ведомство.

Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления, по ее результатам будет принято процессуальное решение.