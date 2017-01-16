На Урале нетрезвая женщина упала с пятого этажа и отделалась переломом руки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы в Свердловской области проводят проверку по сообщению в соцсетях, что в городе Верхняя Пышма из окна многоэтажки выпала пожилая женщина, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Об инциденте на улице Мичурина сообщили очевидцы в группе "8-й район" в социальной сети "ВКонтакте". По их словам, пожилая женщина осталась жива.

"По факту ведется проверка. По одной из отрабатываемых версий, женщина злоупотребляет спиртными напитками. Якобы ей не дали опохмелиться, и из-за этого она выпрыгнула с пятого этажа. У нее перелом руки. Сейчас она в больнице", — сказал Горелых, не уточнив возраст потерпевшей.