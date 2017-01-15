Прокуратура на Кубани занялась инцидентом с провалившимися под лед детьми

КРАСНОДАР, 15 янв — РИА Новости, Светлана Берило. Прокуратура организовала проверку после происшествия с подростками, провалившимся под лед на реке Кирпили в Тимашевском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

По предварительной информации прокуратуры, в воскресенье пять подростков в возрасте 13-14 лет возвращались домой с прогулки. Ведомство сообщает, что решив сократить путь, дети пошли по льду на реке, в результате чего провалились.

Один ребенок был спасен. В управлении СК по региону сообщили, что тела двух подростков были извлечены из водоема. Поиски еще двух детей продолжаются, организована доследственная проверка.

"Прокуратурой Краснодарского края организована проверка по факту происшествия с подростками, провалившимся под лед в Тимашевском районе", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В нем отмечается, что все дети воспитывались в благополучных семьях, характеризовались положительно.

"В ходе проверки будет дана оценка полноты принимаемых мер органами местного самоуправления, территориального подразделения МЧС, общеобразовательной организацией по предупреждению происшествий с участием детей на замерзших водоемах", — добавили в прокуратуре.