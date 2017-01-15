В ДТП в Подмосковье погибли три человека

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Три человека погибли, два ребенка госпитализированы в результате столкновения двух автомобилей в подмосковном городе Дубна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"Около 15.45 в Дубне столкнулись автомобили Toyota и Chevrolet. Водитель и двое пассажиров в Chevrolet погибли, а двое детей, находившихся в машине, были госпитализированы", — сказал дежурный офицер.

По его словам, по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.