В Чите один человек погиб и пять пострадали при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Один человек погиб, еще пять пострадали, в том числе ребенок, в результате пожара в жилом доме в Чите; всего из горящего здания эвакуированы 170 человек, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"При пожаре в трехэтажном жилом доме на улице Байкальская, по предварительным данным, пострадали шесть человек, один из них погиб, пять человек, в том числе ребенок, направлены в лечебные учреждения города", — сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуированные жильцы дома временно размещены на базе средней школы №43. Обстоятельства пожара выясняются.