В Петербурге столкнулись автобус и учебный троллейбус, 8 человек пострадали

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв — РИА Новости. Восемь человек получили травмы при столкновении автобуса и учебного троллейбуса в воскресенье в Красносельском районе Петербурга, сообщил РИА Новости представитель регионального управления ГИБДД.

По предварительной информации, ДТП произошло в 12.50 мск у дома 120 по Ленинскому проспекту.

"Водитель автобуса маршрута №142 совершил столкновение с учебным троллейбусом. В результате ДТП пострадали восемь пассажиров автобуса, получив травмы различной степени тяжести. На месте работают сотрудники скорой помощи", — сказал собеседник агентства.