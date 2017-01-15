Выжившая в аварии со снегоходом в Саратове остается в тяжелом состоянии

САРАТОВ, 15 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врачи оценивают как тяжелое состояние выжившей пассажирки снегохода (мотобуксировщика), провалившегося в субботу вечером под лед с четырьмя людьми, трое из которых, в том числе двое детей, погибли, сообщила РИА Новости в воскресенье старший помощник руководителя регионального СУСК Екатерина Пирская.
"Женщина жива, в тяжелом состоянии находится с переохлаждением в больнице, врачи дают положительный прогноз", — сказала собеседница агентства.
Мотобуксировщик, или "мотособака" — мини-снегоход на гусеничном ходу, сцепленный с санями, причем водитель и пассажиры или груз размещаются в санях.