Водитель провалившегося под лед в Саратове снегохода был пьян

САРАТОВ, 15 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Погибший водитель снегохода (мотобуксировщика), провалившегося в субботу вечером под лед, был пьян, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК Екатерина Пирская.

Инцидент произошел в районе острова Зеленый на реке Волга. В результате погибли двое детей и один взрослый, еще одного человека удалось спасти. Начальник областной службы спасения Юрий Юрин уточнил, что спасенная женщина была госпитализирована с переохлаждением и в состоянии шока.

По предварительной информации, погибший мужчина является владельцем мотобуксировщика Барс МБ-500 и именно он в компании родственников и знакомых предложил своему 6-летнему сыну, а также 40-летней знакомой и 6-летнему внуку находившихся там приятелей прокатиться.

Мотобуксировщик, или "мотособака" — мини-снегоход на гусеничном ходу, сцепленный с санями, причем водитель и пассажиры или груз размещаются в санях.