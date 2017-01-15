Водитель провалившегося под лед в Саратове снегохода был пьян

САРАТОВ, 15 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Погибший водитель снегохода (мотобуксировщика), провалившегося в субботу вечером под лед, был пьян, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК Екатерина Пирская.
Инцидент произошел в районе острова Зеленый на реке Волга. В результате погибли двое детей и один взрослый, еще одного человека удалось спасти. Начальник областной службы спасения Юрий Юрин уточнил, что спасенная женщина была госпитализирована с переохлаждением и в состоянии шока.
Мотобуксировщик, или "мотособака" — мини-снегоход на гусеничном ходу, сцепленный с санями, причем водитель и пассажиры или груз размещаются в санях.